Перечислены участки дорог в Пензе, которые перекроют 7-9 мая

В Пензе на время проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, изменятся схемы дорожного движения. Информацию об этом опубликовала городская администрация.
7 мая с 19:00 до 21:00 в связи с репетицией парада и 9 мая с 6:00 до 16:00 (общественный транспорт сможет ходить до 8:00) в связи с основными торжествами перекроют участки около памятника Победы:
- от монумента до кольцевого пересечения улиц Карпинского и 8 Марта;
- улицу Коммунистическую - от Карпинского до Дзержинского;
- улицу Луначарского - от Гагаринского путепровода до пересечения с проспектом Победы;
- проспект Победы - от Ленина до Беляева;
- улицу Ленина - от проспекта Победы до Гагаринского путепровода.
С 20:00 8 мая до 23:00 9 мая будет недоступен отрезок улицы Пушкина - от Володарского до Московской.
9 мая с 10:00 до 23:00 закроют для движения:
- улицу Бакунина - от Толстого до Суворова;
- улицу Новый Кавказ - от Толстого до Пугачева;
- улицу Пугачева - от Нового Кавказа до Некрасова.
9 мая с 20:00 до 23:00 перекроют участки у Юбилейной площади, где будет проводиться салют:
- улицу Суворова - от Бекешской до Кулакова (общественный транспорт сможет ходить до 21:00);
- улицу Толстого - от Суворова до Пушкина;
- улицу Некрасова - от Суворова до Пушкина.