Перечислены участки дорог в Пензе, которые перекроют 7-9 мая

Общество

Печать
Max

В Пензе на время проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, изменятся схемы дорожного движения. Информацию об этом опубликовала городская администрация.

7 мая с 19:00 до 21:00 в связи с репетицией парада и 9 мая с 6:00 до 16:00 (общественный транспорт сможет ходить до 8:00) в связи с основными торжествами перекроют участки около памятника Победы:

- от монумента до кольцевого пересечения улиц Карпинского и 8 Марта;

- улицу Коммунистическую - от Карпинского до Дзержинского;

- улицу Луначарского - от Гагаринского путепровода до пересечения с проспектом Победы;

- проспект Победы - от Ленина до Беляева;

- улицу Ленина - от проспекта Победы до Гагаринского путепровода.

С 20:00 8 мая до 23:00 9 мая будет недоступен отрезок улицы Пушкина - от Володарского до Московской.

9 мая с 10:00 до 23:00 закроют для движения:

- улицу Бакунина - от Толстого до Суворова;

- улицу Новый Кавказ - от Толстого до Пугачева;

- улицу Пугачева - от Нового Кавказа до Некрасова.

9 мая с 20:00 до 23:00 перекроют участки у Юбилейной площади, где будет проводиться салют:

- улицу Суворова - от Бекешской до Кулакова (общественный транспорт сможет ходить до 21:00);

- улицу Толстого - от Суворова до Пушкина;

- улицу Некрасова - от Суворова до Пушкина.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
перекрытие праздник победа
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!