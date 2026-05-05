Раскрыты детали парада, который пройдет в Пензе в День Победы

Одним из основных мероприятий во время празднования Дня Победы традиционно является парад. О том, каким именно он будет в 2026 году, рассказали в администрации Пензы.

Торжественное прохождение маршем курсантов филиала военной академии МТО имени Хрулева начнется в 10:00 у монумента воинской и трудовой славы (0+).

В параде примут участие более 1 200 военнослужащих.

«К ним присоединятся подразделения МЧС, УФСИН, представители юнармии, отряда содействия полиции «Тигр», - уточнил замначальника филиала по военно-политической работе Максим Уланов.

Кроме того, задействуют военную технику: собравшиеся увидят 35 машин.

С афишей праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.

