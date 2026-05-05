На ул. Клары Цеткин, Львовской и Аустрина ремонтируют асфальт

В Пензе продолжается ремонт дорог. Сейчас работы ведутся на улицах Клары Цеткин, Львовской и Аустрина.

На Клары Цеткин специалисты уже укладывают верхний слой асфальта, на Львовской отфрезеровали старое полотно и восстанавливают колодцы.

На Аустрина, где процесс только начался, планируют также заменить покрытие и частично обновить бордюры - там, где камень разрушился.

«В целом за сезон приведем в нормативное состояние более 60 участков общей протяженностью свыше 39 км. Это как магистрали, так и объекты в частном секторе, на внутриквартальных территориях. Плюс тротуары на площади 25 тысяч кв. м», - уточнил глава Пензы Олег Денисов.

Все работы предполагается завершить в октябре.