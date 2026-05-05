Изменен порядок сдачи экзамена на водительские права

Общество

В России изменили порядок сдачи экзамена на водительские права. Соответствующий документ утвержден Правительством РФ и размещен на сайте правовых актов.

Согласно поправкам, практический экзамен на получение удостоверения назначат не позднее 60 дней после сдачи теории. Ранее срок составлял до 6 месяцев.

Если кандидат не справится с практикой в течение полугода, то ему предстоит повторное теоретическое испытание. Его требуется пройти в течение 30 дней с момента окончания шестимесячного периода.

Сроки сдачи обоих видов экзаменов можно изменить. Для этого необходимо обратиться в Госавтоинспекцию с соответствующим заявлением.

В документе указываются новые основания для прекращения испытания и аннулирования его результатов. Речь идет об использовании средств связи и другой техники для хранения и передачи информации, а также вычислительных устройств и справочных материалов. Если у кандидата найдут их, то повторная сдача будет возможна не ранее чем через 1 год.

Еще одно нововведение касается медицинских заключений. С 1 марта 2027 года будущий водитель при подаче заявления на сдачу экзамена через портал госуслуг сможет не прикреплять медицинскую справку, если информация о ней есть в ЕГИСЗ (единой государственной системе в сфере здравоохранения).

Также с 1 марта 2027-го помещения, где проводится испытание, должны быть оснащены камерами с видео- и аудиозаписью.

