Салют в честь Дня Победы в Пензе продлится 10 минут

Салют в честь Дня Победы в Пензе продлится 10 минут
9 мая, в День Победы, пензенцы смогут полюбоваться праздничными салютами. Подробности PenzaInform.ru сообщили в городском управлении культуры.

Основное мероприятие состоится на Юбилейной площади. Непосредственно на месте запустят фейерверк, со смотровой площадки на Западной Поляне - высотный салют. Шоу начнется в 22:00 и продлится 10 минут.

Кроме того, фейерверочный показ организуют в сквере 40-летия Победы у стелы «Пенза - город трудовой доблести». Начало также в 22:00.

По традиции залпы будут взрываться под музыкальное сопровождение.

В прошлом году, когда отмечалось 80-летие со дня Великой Победы, огненные шоу проводились над Сурой у «Ростка» (длилось полчаса), на Юбилейной площади, в Арбекове (у стелы в сквере 40-летия Победы) и Терновке (по 15 минут).

