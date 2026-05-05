Пензенцам будет сложно добраться до травмпункта на Пионерской

7 и 9 мая у пензенцев могут возникнуть сложности с тем, чтобы добраться до травмпункта на Пионерской, 4.

Это связано с изменением схем движения. Дороги будут перекрыты 7-го числа с 19:00 до 21:00 (репетиция парада Победы) и 9-го - с 6:00 до 16:00.

В указанное время нельзя будет проехать от Монумента воинской и трудовой славы до кольцевого пересечения улиц Карпинского и 8 Марта, по улицам Коммунистической (от Карпинского до Дзержинского), Луначарского (от Гагаринского путепровода до пересечения с проспектом Победы), по проспекту Победы (от улицы Ленина до пересечения с Беляева), по улице Ленина (от проспекта Победы до Гагаринского путепровода).

В областном центре спецвидов медпомощи уточнили, что травмпункт будет работать, но на личном транспорте лучше отправляться в приемное отделение на Стасова, 7.

О перекрытиях 7-9 мая предупреждали также в городской администрации.