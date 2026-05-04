После фейерверков пензенцев развезут по домам на автобусах

9 мая пензенцев, которые соберутся, чтобы увидеть фейерверки по случаю празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, развезут по домам на автобусах.

Машины подадут к Юбилейной площади на улице Суворова и к стеле «Пенза - город трудовой доблести» в сквере 40-летия Победы.

Автобусы будут ждать пассажиров с 22:00, уточняется в постановлении городской администрации.

Ранее сообщалось, что на два огненных шоу потратят 799 720 рублей.

В сквере 40-летия Победы организуют комбинированный салют, который продлится 5 минут. Здесь предполагается запустить 310 залпов, 10 из которых будут высотными.

Основное мероприятие состоится на Юбилейной площади. Непосредственно на месте запустят фейерверк, со смотровой площадки на Западной Поляне - высотный салют (444 залпа). Продолжительность шоу - 10 минут.

В обоих случаях начало в 22:00. По традиции салюты будут проходить под музыкальное сопровождение.