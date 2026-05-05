Озвучена программа авиашоу на 9 Мая в Пензе

Стали известны подробности авиашоу (0+), которое состоится 9 Мая у монумента воинской и трудовой славы в Пензе.

Полеты будут выполнять представители областной федерации авиации общественного назначения и авиационных видов спорта. Мероприятие начнется в 10:40.

«Три самолета выполнят демонстрационные полеты, создадут в небе воздушный триколор (цветные дымовые следы в цветах флага России) и сбросят листовки, посвященные Дню Победы», - рассказала начальник городского управления культуры Анна Нестерова.

Кроме того, 4 парашютиста совершат пилотирование, спустившись к памятнику Победы, уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что на авиашоу потратят 150 000 рублей. Договор заключен с индивидуальным предпринимателем из Пензы.

