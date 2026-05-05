9 мая на Юбилейной площади на сцену выйдут известные пензенцы
9 мая в областном центре на Юбилейной площади состоится большой городской концерт «А мы из Пензы» (0+). Как сообщили в администрации, он станет одним из главных культурных событий в День Победы.

Вместе с профессиональными артистами и коллективами на сцену выйдут известные жители региона и Пензы.

«Сценарий концерта основан на теме подвига пензенцев и памяти о героях Великой Отечественной войны. Этой линии посвящены музыкальные и поэтические номера, а также торжественный финал», - пояснили в городской администрации.

Подготовка программы заняла 3 месяца. Для этого концерта придумали специальные творческие номера, записали песни, а также сочинили стихотворения.

Начало мероприятия - в 20:00.

После концерта, в 22:00, на площади запустят фейерверк. Участников праздника по домам развезут автобусы.

