Пензенцев в День Победы приглашают отжаться и попасть в мишень

В Пензе 9 мая проведут массовую патриотическую акцию «Рекорд Победы», сообщил глава города Олег Денисов в четверг, 30 апреля, на своих страницах в соцсетях.

По его словам, это предложение местных спортсменов, которое было решено поддержать.

Акция пройдет в парке Белинского, все собравшиеся выполнят два упражнения: отжимание и попадание в мишень.

«За каждое присуждается балл. Постараемся набрать 29 640 баллов - по одному за каждый день, прожитый нашей страной после Великой Победы. Сделаем это в знак памяти о героях, которые подарили нам будущее», - заявил Олег Денисов.

Всех, кто желает принять участие в акции, ждут у планетария в 14:00.