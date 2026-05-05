6 мая в Пензенской области ожидается +27 градусов

6 мая в Пензенской области ожидается переменная облачность, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +7...+12 градусов, будет преимущественно без осадков. Днем ртутные столбики поднимутся до +22...+27, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

К ночи на четверг прогнозируется +8...+13 градусов, осадков не ожидается.

На протяжении суток будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе Пензенская область останется в поле повышенного атмосферного давления. Жителей региона ждет по-летнему теплая и малооблачная погода.