В Пензенской области дети стали меньше болеть ОРВИ

В Пензенской области незначительно повысилась заболеваемость ОРВИ и гриппом: с 27 апреля по 3 мая выявили 1 480 новых случаев, что на 4,5% больше по сравнению с предыдущей неделей (1 416).

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 16,1%», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора. В прошлом отчете показатель был выше - 17,9%.

Непосредственно в Пензе заболеваемость относительно предыдущей недели понизилась на 14,2%.

Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать меры профилактики, включая масочный режим, особенно в местах массового скопления людей.

«Тщательно мойте руки с мылом после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи», - посоветовали специалисты.