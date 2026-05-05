Стало известно, что на праздновании 9 Мая будут раздавать бесплатно
Во вторник, 5 мая, в администрации Пензы обсудили организацию празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Начальник управления развития предпринимательства Ольга Жовтяк рассказала о том, что в скверах «Журавли» и «Пионерский» желающие смогут бесплатно получить воду.

Здесь же разместятся точки общественного питания и продажи сувениров.

«В сквере «Журавли» будет работать полевая кухня, где бесплатно можно будет угоститься кашей и чаем. После обеда точки общепита откроются на Юбилейной площади, на улице Московской и в сквере Славы», - уточнила Ольга Жовтяк.

Что касается алкоголя, то его в магазинах, расположенных рядом с местами проведения мероприятий, приобрести не получится: продавать спиртное запретили.

В мэрии рассчитывают, что участие в торжествах, приуроченных к 9 Мая, примут 200 000 жителей и гостей Пензы.

