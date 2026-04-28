Легкоатлетическая эстафета на 9 Мая в Пензе станет 80-й по счету

Эстафета, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, станет 80-й по счету. Первый праздничный забег прошел в Пензе в 1946 году.

В 2026-м маршрут протяженностью 6,3 км проляжет по улицам Карпинского, Коммунистической, проспекту Победы. Эстафета стартует от Монумента воинской и трудовой славы и финиширует там же.

Смешанные команды (в каждой - по 20 человек) традиционно распределят по группам.

В 1-ю войдут школьники, гимназисты и лицеисты, в 2-ю - учащиеся колледжей, техникумов и училищ.

В 3-й группе соберутся команды производственных и промышленных предприятий, организаций и учреждений, силовых структур (УМВД, УФСБ, УФСИН, МЧС и др.).

Участники спортивных клубов пензенских вузов укомплектуют 4-ю группу, 5-ю - спортклубов по интересам (в том числе самозанятые, индивидуальные предприниматели и работники малых предприятий).

Регламент эстафеты следующий:

- 13:00 - забег команд учебных заведений;

- 13:30 - старт всех остальных участников;

- 14:30 - награждение победителей и призеров.

