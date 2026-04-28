Для празднования Сабантуя закупят 120 туалетных кабинок

В Пензе готовы потратить 4 200 000 рублей на мобильные туалетные кабинки. Электронный аукцион на их поставку сейчас проводится на портале госзакупок.

Заказчику, которым выступает городское управление ЖКХ, требуется 120 штук по 35 000 рублей каждая.

Корпус изделия должен быть выполнен из панелей синего или серого цвета, дверь должна запираться изнутри на щеколду. Внутри необходимо разместить пластиковый или пластмассовый поддон, накопительный бак со стульчаком и вентиляционной трубой, крючок-вешалку и держатель туалетной бумаги.

Все кабинки до 22 июня предполагается доставить в село Малый Труев Кузнецкого района, где 27-го числа пройдет ХVI Всероссийский сельский Сабантуй.

Ранее сообщалось, что на благоустройство площадки для мероприятия выделили 28 781 088 рублей. На эти средства необходимо было вырубить зеленые насаждения, проложить наружные сети водопровода и канализации, обустроить покрытие, установить ограждение, провести освещение. Закупка осуществлялась администрацией Кузнецкого района.

На обеспечение праздника оборудованием направили еще 23 938 000 рублей. Соответствующий электронный аукцион проводился ГАУК ПО «Пензаконцерт».

Затем по распоряжению председателя регионального правительства Николая Симонова (сейчас он временно исполняет полномочия главы кабмина) на подготовку и проведение Сабантуя из казны выделили еще 24 152 000 рублей. Деньги распределили следующим образом: 13 737 000 рублей получил минспорт; 6 545 000 - минфин; 3 870 000 - минцифры.