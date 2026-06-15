Жителей Шемышейского района приглашают оценить свой биовозраст

В терапевтическом корпусе Шемышейской районной больнице пройдет акция «Пульс жизни». Медики примут желающих проверить свое здоровье 17, 23, 25, 29 и 30 июня с 9:00 до 13:00.

В перечень процедур включены измерение артериального и внутриглазного давления, расчет индекса массы тела, определение уровня глюкозы в крови и определение биологического возраста.

Особое место в обследовании занимает динамометрия - оценка мышечной силы кисти, один из важнейших показателей продолжительности жизни.

«Чем слабее кистевой хват, тем выше риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и саркопении (возрастной потери мышц). Если ваша мышечная сила снижена - это сигнал, что пора включать силовую активность, чтобы прожить дольше и сохранить самостоятельность в пожилом возрасте», - предупредила главный внештатный специалист областного минздрава по медпрофилактике Ирина Пузракова.

Кроме того, в программу осмотра входит обследование на аппарате «АнгиоКод» - скрининг сосудистой системы. Он позволяет определить биологический возраст сосудов, который далеко не всегда совпадает с паспортным.

«Часто встречаются случаи, что паспортный возраст 50 лет, а сосуды - как у 70-летнего. Это значит, что инфаркт или инсульт могут наступить раньше времени», - пояснила Ирина Пузракова.

По результатам медработники предоставят индивидуальные рекомендации по коррекции образа жизни, контролю давления и снижению выявленных рисков.