Подготовку к Сабантую согласовывают с Всемирным конгрессом татар

Подготовительная работа к ХVI Всероссийскому сельскому Сабантую, который летом состоится в Пензенской области, ведется в согласовании с Всемирным конгрессом татар, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«В марте в наш регион приедет делегация из Республики Татарстан для создания сценария совместной концертной программы», - написал он в своем телеграм-канале.

Пензенскую область представят ансамбль русской этнической музыки «Миряне», «Казачья застава», татарский «Былбылым» и мордовский «Лейне» из Сосновоборского района, чувашский «Асамат» из Неверкинского района.

Сабантуй пройдет 27 июня в селе Малый Труев Кузнецкого района.

«Артисты из Татарстана также планируют накануне дать концерт в Кузнецке», - добавил губернатор. Глава города Виктор Агафонов поручил подчиненным обеспечить полную готовность к празднику уже к 1 июня. Во время Сабантуя на центральной площади Кузнецка будет работать Wi-Fi.

