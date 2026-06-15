16 июня в Пензенской области вероятны гроза и град

Общество

16 июня в Пензенской области вероятны гроза и град
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Во вторник, 16 июня, в Пензенской области ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами гроза, возможен град, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут +11...+16 градусов. Местами прогнозируется непродолжительный дождь, гроза.

Днем будет +19...+24. В ночь на среду синоптики обещают +9...+14 градусов и кратковременный дождь в отдельных районах. По-прежнему будут возможны гроза, град.

В народном календаре 16 июня - Лукьян Ветряк. На Руси обращали внимание на направление ветра. Верили, что южный сулит быстрый рост яровых хлебов, северо-западный - сырую погоду, восточный - болезни, северо-восточный - беспрерывные дожди.

Прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.

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