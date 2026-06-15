Олег Мельниченко: План по замене лифтов на 2026 год выполнен

Общество

Олег Мельниченко: План по замене лифтов на 2026 год выполнен
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Запланированные на этот год работы по замене устаревших лифтов в многоквартирных домах региона выполнены на 100%, сообщил губернатор Олег Мельниченко в понедельник, 15 июня.

Олег Мельниченко: План по замене лифтов на 2026 год выполнен

Подъемники меняли по программе капитального ремонта общего имущества в 23 домах. Всего их установили 74: 55 - в Пензе, 9 - в Кузнецке, 6 - в Заречном, 4 - в Сердобске.

«Обеспечена безопасность жилого пространства 15 тысяч пензенцев», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Олег Мельниченко: План по замене лифтов на 2026 год выполнен

Часть работ была профинансирована из областного бюджета. Это стало возможно благодаря высвободившимся средствам от списания региону 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. На лифты только в текущем году удалось направить 190 миллионов рублей.

«За 10 лет по программе капитального ремонта в пензенских домах уже установили более 1,5 тысячи новых подъемников. Важно, чтобы в регионе не осталось лифтов со сроком службы свыше 25 лет. До 2030 года нужно заменить еще около 340», - написал губернатор в своем канале в МАХ.

По его словам, уже сейчас идет подготовка к работам в 2027 году.

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