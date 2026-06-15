В Пензе проведут акцию «Минута молчания»

В следующий понедельник, 22 июня, в День памяти и скорби пензенцы могут принять участие в общероссийской акции «Минута молчания».

Ее объявят в 12:15. Время выбрано не случайно: именно в этот момент в 1941 году в эфир вышло правительственное обращение о нападении Германии на СССР.

Как правило, в минуту молчания прерывается вещание телевидения и радио, кабельных каналов.

Кроме того, предполагается остановка общественного транспорта и личных автомобилей, предприятий (где позволяет технологический цикл).

Накануне Дня памяти и скорби в Пензе у памятника Победы ежегодно проводят акцию «Свеча памяти». В 2025-м участники выложили на асфальте изображение монумента и надпись «Пенza помнит» из горящих свечей.