В Пензе за 5 месяцев социальное такси совершило 564 поездки

В Пензе за 5 месяцев 149 человек совершили 564 поездки на социальном такси. Такие данные по состоянию на начало лета привели в городской администрации в понедельник, 15 июня.

Услуга предоставляется гражданам с установленной инвалидностью, возникшей на фоне заболеваний опорно-двигательного аппарата. Годовой лимит бесплатных поездок - 20.

При этом разрешено провозить с собой 1 сопровождающего и необходимые средства реабилитации (инвалидную коляску, протез нижних конечностей, костыли, трости, опоры).

«Перевозки к объектам социальной инфраструктуры, а также регионального значения осуществляются в пределах областного центра по будням с 8:00 до 17:00», - уточнили в мэрии.

Маршруты составляются в порядке поступления заявок. Обращаться нужно не позднее чем за 1 рабочий день до предполагаемой даты выезда по телефону 44-00-03.

По итогам первых 3 месяцев этого года услугами социального такси воспользовались 110 человек. Они совершили 310 поездок.