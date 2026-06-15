Жители Терновки в Пензе на 2 недели остались без горячей воды

В понедельник, 15 июня, в многоквартирные дома в Терновке перестали подавать горячую воду. Терпеть бытовые неудобства местным жителям придется до 29-го числа.

Временное отключение связано с плановыми ремонтными работами на котельной «Южная», пояснили в УК «Надежда-6».

Без ГВС остались дома и социальные объекты на улицах Пушанина, Экспериментальной, Терновского, Терешковой, Ивановской, Вадинской.

«Для получения дополнительной информации по отключению ГВС доступны контактные телефоны котельной «Южная»: 8 (8412) 37-11-09, 8 (8412) 37-11-07, 8 (8412) 23-31-42», - добавили в управляющей компании.

Ранее стало известно об отключении горячей воды в центре Пензы с 16 по 28 июня.