Жители Терновки в Пензе на 2 недели остались без горячей воды

Общество

Жители Терновки в Пензе на 2 недели остались без горячей воды
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В понедельник, 15 июня, в многоквартирные дома в Терновке перестали подавать горячую воду. Терпеть бытовые неудобства местным жителям придется до 29-го числа.

Временное отключение связано с плановыми ремонтными работами на котельной «Южная», пояснили в УК «Надежда-6».

Без ГВС остались дома и социальные объекты на улицах Пушанина, Экспериментальной, Терновского, Терешковой, Ивановской, Вадинской.

«Для получения дополнительной информации по отключению ГВС доступны контактные телефоны котельной «Южная»: 8 (8412) 37-11-09, 8 (8412) 37-11-07, 8 (8412) 23-31-42», - добавили в управляющей компании.

Ранее стало известно об отключении горячей воды в центре Пензы с 16 по 28 июня.

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