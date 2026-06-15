В Пензе прошла масштабная акция «День России с полицией России»

12 июня в амфитеатре набережной реки Суры в Пензе впервые в истории пензенской полиции состоялась широкомасштабная акция «День России с полицией России», приуроченная к 308-й годовщине образования российской полиции и Дню России.

Для гостей подготовили насыщенную программу, интерактивные зоны и фотозоны, где каждый мог окунуться в атмосферу праздника, сделать памятные снимки и принять участие в увлекательных активностях.

Особое внимание организаторы уделили знакомству с работой МВД России. Специалисты кинологической службы, экспертно-криминалистических подразделений и сотрудники Госавтоинспекции представили свои направления, продемонстрировав уникальные возможности и навыки.

«Это мероприятие стало возможностью для горожан не только интересно и с пользой провести время, но и узнать гораздо больше о работе Министерства внутренних дел России. Особенно ценно то, что желающие получили подробную информацию о возможностях трудоустройства и поступления в профильные учебные заведения. Благодаря этому открываются новые карьерные перспективы, о которых раньше, возможно, многие даже не задумывались», - отметил замначальника регионального УМВД полковник полиции Константин Фролов.

Точки профориентации и рекрутинга позволили горожанам ближе ознакомиться с деятельностью полиции и ее подразделений. Консультанты предоставили исчерпывающую информацию о службе. Акция также способствовала популяризации полиции в обществе.

Ветераны и действующие сотрудники УМВД продемонстрировали свои таланты и вокальные данные на сцене, явив наглядный пример развития интеллектуальных и творческих способностей у личного состава.

Гости посетили выставки, посвященные различным аспектам деятельности МВД, узнали об истории полиции и ее достижениях. Для самых маленьких были предусмотрены веселые игры, возможность преобразиться с помощью аквагрима и встреча с любимыми персонажами в образе ростовых кукол, что сделало праздник еще более запоминающимся.

Организаторы планируют продолжать подобные мероприятия, направленные на укрепление доверия населения к правоохранительным органам, подытожили в УМВД.