В Пензенской области истек срок нерестового запрета

В понедельник, 15 июня, завершился нерестовый запрет. Ограничения, установленные 15 апреля, перестанут действовать с 16-го числа.

Рыболовы-любители смогут выходить на воду на любых плавательных средствах, в том числе на моторных лодках и катерах. Допускается использовать спиннинги, фидеры, донки и кружки.

Кроме того, станет шире выбор мест для ловли. Добычу разрешается вести не только с берега, но и с мостов, дамб и островов. Полноценный лов открывается и на Сурском водохранилище.

Вместе с тем сохраняются общеустановленные запреты. Нельзя ставить сети, электроудочки, ловушки, «косынки» и применять подводные ружья.

Суточная норма вылова на 1 человека остается прежней - до 5 кг (за редкими исключениями). Добыча краснокнижных видов (стерляди, миноги и проч.) - нарушение закона.