Губернатор: Детей нужно вовлекать в патриотические проекты

Общество

Губернатор: Детей нужно вовлекать в патриотические проекты
Печать
Max

Ключевой мерой борьбы с деструктивными проявлениями в подростковой среде является военно-патриотическое воспитание и вовлечение ребят в общественную деятельность. Такое мнение озвучил губернатор Олег Мельниченко на межведомственном совещании в прокуратуре в четверг, 7 мая.

Губернатор: Детей нужно вовлекать в патриотические проекты

«Мне кажется, одна из наших основных задач, которая должна стоять перед всеми нами как представителями органов власти, - это формирование у людей системы ценностей. Чтобы у них, прежде всего у подростков, был смысл жизни», - заявил глава региона.

Сейчас в жизни региона активно участвуют 120 тысяч молодых людей.

В Пензенской области насчитывается около 300 объединений патриотической направленности. Только в них постоянно участвуют свыше 17 тысяч человек, уточнили в правительстве.

«Ребенок, вовлеченный в патриотические проекты, чувствует себя нужным и значимым. Поэтому данное направление мы продолжим усиливать», – подчеркнул губернатор.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
молодежь подросток губернатор
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!