Губернатор: Детей нужно вовлекать в патриотические проекты

Ключевой мерой борьбы с деструктивными проявлениями в подростковой среде является военно-патриотическое воспитание и вовлечение ребят в общественную деятельность. Такое мнение озвучил губернатор Олег Мельниченко на межведомственном совещании в прокуратуре в четверг, 7 мая.

«Мне кажется, одна из наших основных задач, которая должна стоять перед всеми нами как представителями органов власти, - это формирование у людей системы ценностей. Чтобы у них, прежде всего у подростков, был смысл жизни», - заявил глава региона.

Сейчас в жизни региона активно участвуют 120 тысяч молодых людей.

В Пензенской области насчитывается около 300 объединений патриотической направленности. Только в них постоянно участвуют свыше 17 тысяч человек, уточнили в правительстве.

«Ребенок, вовлеченный в патриотические проекты, чувствует себя нужным и значимым. Поэтому данное направление мы продолжим усиливать», – подчеркнул губернатор.