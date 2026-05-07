9 мая в Пензенской области прозвучит «Гудок Победы»

В субботу, 9 мая, Пензенская область присоединится к всероссийской акции «Гудок Победы».

В 12:00 на железнодорожных станциях региона в знак памяти о подвиге советского народа машинисты локомотивов одновременно подадут продолжительные звуковые сигналы.

«К акции присоединятся железнодорожники Куйбышевской железной дороги, пассажирские и грузовые составы, находящиеся на участках обслуживания», - уточнили в областном правительстве.

«Гудок Победы» звучит 9 Мая ежегодно.

«Такая традиция на железной дороге появилась в 1945-м», - сообщается в телеграм-канале РЖД.

