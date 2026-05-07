Генеральная репетиция: 8 мая над Пензой пролетят 7 самолетов

В пятницу, 8 мая, в небе над Пензой пройдет генеральная репетиция воздушного парада (0+), который организует областная федерация авиации общего назначения и авиационных видов спорта.

«С 11:00 до 12:00 по маршруту трасса М5 - торговый центр «Коллаж» - памятник Победы - стела «Росток» - озеро микрорайона Спутник - ГПЗ-24 пролетят 7 самолетов», - предупредили в городской администрации.

9 мая, если погодные условия будут благоприятными, ориентировочно в 10:40 парад откроют парашютисты. 4 человека совершат пилотирование, спустившись к Монументу воинской и трудовой славы со Знаменем Победы, флагами России, Пензенской области, Федерации АОН РФ и ДОСААФ России.

Затем с 4 самолетов сбросят информационные листовки, посвященные Дню Победы.

Кульминацией станет групповой пролет 3 гидросамолетов, которые распылят в небе воздушный триколор, уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что на авиашоу потратят 150 000 рублей. Договор заключен с индивидуальным предпринимателем из Пензы.

