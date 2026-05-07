8 мая пензенцам пообещали зной и грозу

В Пензенской области 8 мая ожидается жаркая погода. Прогноз подготовили синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на четверг станет прохладно, в пределах +9...+14 градусов, осадки маловероятны. Днем воздух разогреется до +25...+30, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Из-за высоких температур в регионе объявлен на 8 мая желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

В течение всего дня будет дуть западный ветер, вечером он сменит направление на северное. Скорость потока вырастет с 4-9 м/с до 8-13 м/с.

В ночь на пятницу, 9-е число, похолодает до +8...+13 градусов. Установится переменная облачность, преимущественно без осадков.

8 мая в народном календаре - Марк Ключник. По приметам, дождь в этот день сулил хороший урожай зерновых. Ясная погода означала, что лето будет жарким.