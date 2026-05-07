В Пензенской области ветеранам к 9 Мая дарят термос и продукты

Общество

В Пензенской области ветеранам к 9 Мая дарят термос и продукты
Печать
Max

В Пензенской области ветеранам Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы начали вручать подарочные наборы.

В состав каждого входят термос, поздравительная открытка от главы региона и продукты к праздничному столу: колбаса, зефир, вафельный торт, консервы, цикорий и др.

В Пензенской области ветеранам к 9 Мая дарят термос и продукты

Всего наборы получат 113 человек. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей; военнослужащие, проходившие службу в период с 1941 по 1945 год не менее 6 месяцев; жители блокадного Ленинграда, уточнили в областном министерстве труда, соцзащиты и демографии.

«Ежегодно мы подбираем памятный подарок для наших ветеранов - такой, чтобы оставался с ними долгие годы.

В 2025 году это были радиоприемники с коллекцией песен военных лет, полюбившихся многим. В 2026 году мы дарим термосы с регулировкой температуры и символикой Дня Победы как знак нашей признательности: мы помним о ветеранах, чтим их подвиг и гордимся их Победой», - сообщила начальник отдела минтруда Елена Хромова.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
ветеран подарок победа
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!