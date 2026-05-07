Жители Пензенской области стали реже болеть аскаридозом

В Пензенской области регистрируется снижение заболеваемости аскаридозом, хотя он остается наиболее распространенным в регионе геогельминтозом (паразитарным заболеванием, возбудитель которого передается через растительную, овощную, плодово-ягодную продукцию, а созревание яиц происходит во внешней среде - почве).

В 2025 году было зафиксировано 184 случая аскаридоза (из них 137 - у детей в возрасте до 14 лет).

«Уровень заболеваемость населения аскаридозом по сравнению с 2024 годом уменьшился на 22,4% и составил 15,63 на 100 тыс.», - отметили в областном центре гигиены и эпидемиологии.

В 2025-м чаще всего аскаридоз регистрировали у детей в возрасте от 3 до 6 лет (41,6%). Чуть реже - в группе от 6 до 14 лет (36,5%). На возраст от 1 года до 2 лет пришлось 21,9% случаев.

«В последние 5 лет структура заболеваемости среди детей практически не меняется. Высокая заболеваемость детей в возрасте 3-6 лет связана с несоблюдением гигиенических правил», - пояснили в центре.

Специалисты уточнили: аскариды - крупные черви, от 15 до 45 см длиной, обитающие в тонком кишечнике человека. Заражение происходит при проглатывании зрелых яиц, содержащих инвазионную личинку. Оно может случиться, если не мыть руки перед едой, есть немытые овощи (редис, морковь, огурцы), ягоды (чаще клубнику), зелень (петрушку, укроп, салат); пить некипяченую воду из открытых водоемов, в случае детей - брать в рот игрушки, загрязненные песком или землей.

«Период миграции личинок в организме начинается через 2 недели после заражения и часто протекает незаметно, так как в этот момент болезнь напоминает пневмонию, аллергию или бронхиальную астму. Симптомы на этом этапе заболевания - кашель, одышка, боли за грудиной, незначительное повышение температуры, слабость, появление на коже сыпи, по внешнему виду напоминающей крапивницу. Может встречаться увеличение лимфатических узлов, печени и селезенки.

Хронический аскаридоз сопровождается жалобами со стороны пищеварительного тракта. Наблюдаются нарушения в работе нервной системы: утомляемость, мигрени, снижение памяти, ночные страхи, истерические припадки, судороги, снижение интеллекта.

В ряде случаев аскаридоз может привести к развитию тяжелых осложнений (кишечной непроходимости, перфорации кишечника, печеночному аскаридозу, острому аппендициту, острому холециститу и воспалению желчных проток; удушью - при проникновении аскарид в дыхательные пути)», - сообщили в областном центре гигиены и эпидемиологии.