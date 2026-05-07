На улицах Пензы обновляют дорожную разметку

В Пензе специалисты наносят дорожную разметку термопластиком и краской.

6 и 7 мая сотрудники «Пензавтодора» выполнили работы на проспекте Победы, улицах Карпинского, Суворова, Чехова, Славы, Пушкина, Плеханова, Толстого, Бакунина, Кулакова и на Толстовском путепроводе.

В основном линии наносят термопластиком - он более долговечен.

В «Пензавтодоре» отметили, что такая разметка отличается четкостью и «обеспечивает повышенную видимость и эксплуатационную устойчивость линий на протяжении длительного времени».

В прошлом году общая протяженность участков, где делалась разметка, составила 550 километров.

