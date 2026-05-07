В Пензенской области в ближайшие часы ожидается гроза

В ближайшие 1-3 часа в Пензенской области ожидается гроза, предупредили в региональном ГУ МЧС России. Также возможен кратковременный дождь. Прогноз будет актуален и в более позднее время.

«Будьте внимательны и осторожны. Телефон 112», - обратились к населению представители ведомства.

Из-за грозы в регионе объявили желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу, уточнили в Приволжском УГМС.

В такое время спасатели рекомендуют людям по возможности не покидать помещения. Если ненастье застало на улице, необходимо зайти в подъезд или спуститься в подземный переход. Не стоит искать укрытия около стен домов, на остановках общественного транспорта, в недостроенных зданиях, вблизи рекламных щитов и деревьев.

Особую опасность представляют линии электропередачи - находиться под ними, а также оборвавшимися электропроводами смертельно опасно.

