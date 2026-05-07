В Пензенской области 263 человека пострадали от укусов клещей

В Пензенской области за минувшую неделю, с 30 апреля по 6 мая, от укусов клещей пострадали 67 человек. В их числе 21 ребенок до 14 лет.

Такие данные обнародовало региональное управление Роспотребнадзора в четверг, 7 мая.

Всего с начала сезона активности опасные членистоногие атаковали 263 жителя области, в том числе 99 детей.

Для защиты от клещей специалисты посоветовали пензенцам использовать репелленты, носить светлую одежду (на ней легко заметить кровососа), брюки, рубашки с длинными рукавами, платок или шапку. Также важно устраивать взаимные осмотры.

Владельцам домашних животных порекомендовали проверять их перед тем, как пустить в дом, - они могут перенести клещей на себе.