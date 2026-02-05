Нехватка лекарств для онкобольных: в Пензе возбудили уголовное дело

В Пензе проверка обеспечения лекарствами онкобольных завершилась возбуждением уголовного дела о халатности.

Следователи установили, что с сентября 2025-го по февраль 2026-го должностные лица регионального минздрава и областного онкодиспансера, которые отвечают за организацию лекарственного обеспечения больных, не сделали своевременно закупки нужных препаратов. В результате были нарушены права более 30 пациентов.

Сейчас принимаются меры к снабжению их нужными лекарствами.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы здравоохранения по организации лекарственного обеспечения», - сообщили в региональном СУ СКР.

В начале января в Сети появилось множество жалоб жителей региона на отсутствие в онкодиспансере необходимых для химиотерапии лекарств.

«Уже полмесяца люди с четвертой стадией рака, для которых каждый день на счету, не могут получить жизненно важную химиотерапию. Ответ один: «Лекарств нет». Вместо того чтобы решать проблему, больных людей просто выставляют за дверь со словами: «Ищите, где сделать химию в других городах, сами», - написала пензячка на странице губернатора во «ВКонтакте».

Ситуацией заинтересовались прокуратура, а также областное СУ СКР, началась проверка. В медучреждении нехватку препаратов объяснили тем, что не состоялись аукционы на их поставку.

29 января губернатор Олег Мельниченко на внеочередном заседании правительства назвал ситуацию вопиющей и объявил о применении дисциплинарного взыскания к министру здравоохранения.