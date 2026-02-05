В Пензе вручили регалии новым почетным гражданам области

В среду, 4 февраля, в день образования Пензенской области, вручили регалии ее новым почетным гражданам. Торжественная церемония состоялась в ККЗ «Пенза».

Званий удостоились 4 человека: Александр Калашников, Ольга Кривонос, Виктор Лазарев (посмертно) и Валерий Канакин (посмертно).

Александр Калашников - заслуженный строитель РФ. В разные годы он являлся главой администрации Пензы, депутатом Совета Федерации РФ от области, заместителем председателя регионального правительства.

Ольга Кривонос - заслуженный врач РФ. Она родилась в селе Земетчино Пензенской области, с 2019 года занимает пост заместителя руководителя аппарата Правительства РФ.

Виктор Лазарев (1949-2025) также являлся заслуженным врачом РФ. Он родился в поселке Лунино, в разные годы был начальником управления здравоохранения администрации Пензенской области, министром труда и социального развития (затем - здравоохранения и социального развития) региона.

Валерий Канакин (1960-2025) - генерал-майор, экс-руководитель Управления «А» Центра специального назначения ФСБ РФ. Побывал во всех горячих точках Советского Союза и России, в Афганистане, участвовал в Первой и Второй чеченских войнах, во многих операциях по освобождению заложников. Получил звание Героя России за спасение детей в Беслане.

На сцене ККЗ Ольге Кривонос и Александру Калашникову вручили грамоты, наградные ленты, нагрудные знаки и удостоверения почетных граждан Пензенской области.

Регалии тех, кто уже ушел из жизни, передали их родственникам, уточнили в пресс-службе правительства.

Звание среди прочего дает право на ежегодную выплату в размере 250 000 рублей; ежегодную компенсацию (80 000 рублей) стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в пределах Пензенской области; получение 1 000 рублей в месяц для оплаты проезда во всех видах транспорта общего пользования.