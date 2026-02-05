В Пензенской области выросла численность рыси

В Пензенской области последний учет животных показал, что численность рыси увеличилась по сравнению с прошлыми годами.

Подсчет численности лесных обитателей делают с помощью камеральной обработки зафиксированных следов животных на учетных маршрутах, пояснили в региональном минлесхозе.

В регионе рысь встречается в Никольском, Сосновоборском, Кузнецком, Городищенском, Бессоновском, Лунинском районах.

До начала XXI века рыси встречались в лесах 14 районов области. В 2025-м в регионе насчитывалось не больше 20-30 особей, вид считался сокращающимся.

Рысь - относительно крупный зверь с укороченным телом, высокими конечностями и коротким хвостом. Животные, обитающие на территории Сурского края, относятся к европейскому подвиду. Это животное занесено в Красную книгу Пензенской области. Охота на него запрещена.