В России планируют запретить надувные батуты

В России готовится законопроект, в котором запретят использование надувных батутов в коммерческих целях. Их нельзя будет устанавливать в парках и на площадях.

Об этом в среду, 4 февраля, на пленарном заседании Совета Федерации заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Причина запрета - травмоопасность батутов.

«Мы проанализировали статистику травм, которые дети получают на таких аттракционах, и можем сказать, что речь идет об очень тяжелых последствиях: спиральные переломы бедренных костей, травмы позвоночника, черепно-мозговые травмы. При этом сами аттракционы - это какая-то цыганская история: приехали люди, надули шатер или замок, потом сдули, свернули и уехали. Найти их и предъявить претензии зачастую оказывается крайне трудно», - цитирует Анну Попову издание «Парламентская газета».

Надувные аттракционы разрешат покупать для личных нужд, а также использовать их в батутных парках или других организациях, где соблюдаются требования безопасности.

В Пензенской области зафиксированы случаи, когда дети травмировались на батутах. Так, в мае 2018 года в Белинском одна часть неправильно закрепленного аттракциона приподнялась и прыгавший мальчик упал на землю. Ребенок получил перелом ноги, ссадины и гематомы лица.

В июле 2024-го девочка пострадала в батутном парке «Звезда» в Заречном. Она поранила ногу на аттракционе, медики диагностировали у школьницы закрытый перелом лодыжки.