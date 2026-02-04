Определена компенсация за ремонт поврежденного при ЧС жилья

Общество

Определена компенсация за ремонт поврежденного при ЧС жилья
Печать
Telegram

Минстрой России определил сумму компенсации за капитальный ремонт поврежденного при чрезвычайных ситуациях жилья. Приказ ведомства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2026 пострадавшие получат столько же, сколько в 2025-м, - 9 тысяч рублей за квадратный метр. Для принятия решения о проведении работ в многоквартирных домах проводить общее собрание собственников не нужно.

В документе оговаривается, что возмещение выплачивается в случаях природных и техногенных происшествий, отнесенных к ЧС регионального характера. На теракты или их пресечение правило не распространяется.

Финансирование обеспечивается из резервного фонда Правительства РФ и направляется местные бюджеты на условиях софинансирования.

Чтобы получить выплаты, потребуется предъявить документы, подтверждающие право собственности на жилье в день установления режима ЧС.

27 января в правительстве Пензенской области обсудили ситуацию с весенним паводком. По ожиданиям, положение будет непростым. Зима уже отметилась снегопадами и перепадами температур, а в конце февраля, по прогнозам, вероятно потепление до плюсовых значений.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
компенсация выплата минстрой
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!