Определена компенсация за ремонт поврежденного при ЧС жилья

Минстрой России определил сумму компенсации за капитальный ремонт поврежденного при чрезвычайных ситуациях жилья. Приказ ведомства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2026 пострадавшие получат столько же, сколько в 2025-м, - 9 тысяч рублей за квадратный метр. Для принятия решения о проведении работ в многоквартирных домах проводить общее собрание собственников не нужно.

В документе оговаривается, что возмещение выплачивается в случаях природных и техногенных происшествий, отнесенных к ЧС регионального характера. На теракты или их пресечение правило не распространяется.

Финансирование обеспечивается из резервного фонда Правительства РФ и направляется местные бюджеты на условиях софинансирования.

Чтобы получить выплаты, потребуется предъявить документы, подтверждающие право собственности на жилье в день установления режима ЧС.

27 января в правительстве Пензенской области обсудили ситуацию с весенним паводком. По ожиданиям, положение будет непростым. Зима уже отметилась снегопадами и перепадами температур, а в конце февраля, по прогнозам, вероятно потепление до плюсовых значений.