В Городищенском районе отремонтируют дорогу - дублер М-5

В 2026 году в Городищенском районе планируют капитально отремонтировать 7-километровый участок дороги Степановка - Тумалейка.

К работам приступят с установлением теплой погоды, сообщили в региональном правительстве.

При ремонте используют современные технологии, обеспечивающие долговечность покрытия. Основание дороги предполагается укрепить методом холодной регенерации, затем подрядчик уложит два слоя асфальтобетона.

Согласно информации на сайте госзакупок, стоимость работ составит 170 млн 390 тыс. рублей.

«Одновременно получено положительное заключение государственной экспертизы на проект ремонта следующего этапа - участка протяженностью более 4,3 км от села Тумалейка до выезда на трассу М-5», - добавили в областном правительстве.

Дорога М-5 «Урал» - Степановка - Тумалейка выполняет роль дублера федеральной трассы, поэтому так важно поддерживать ее в хорошем состоянии.

Ранее на ней реконструировали два аварийных моста.