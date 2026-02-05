Диетолог: Орехово-шоколадную пасту лучше сделать редким десертом

Диетолог Марьяна Джутова предупредила о вреде регулярного употребления орехово-шоколадной пасты.

По ее словам, стандартная порция пасты, 2 столовые ложки, содержит около 200 ккал, 12 г жира и примерно 21 г сахара. Это почти полностью закрывает суточный лимит добавленного сахара.

«При регулярном превышении нормы возрастает риск набора веса, нарушений липидного обмена, развития диабета второго типа и повышения артериального давления», - предостерегла Джутова в беседе с изданием «Известия».

В 100 г этого продукта содержится порядка 539–540 ккал, до 31 г жира и более 56 г сахара. Основным компонентом пасты является пальмовое масло, которое богато жирными кислотами. Их избыток влияет на рост уровня «плохого» холестерина, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Орехово-шоколадную пасту надо с осторожностью употреблять людям с диабетом, нарушениями углеводного обмена, повышенным холестерином.

«Паста должна оставаться редким лакомством, а не ежедневной привычкой», - подчеркнула диетолог.

Продукт способен навредить детям. Его регулярное употребление грозит лишними калориями, повышенным риском кариеса. Особенно опасно намазывать пасту на белый хлеб и сочетать такую еду со сладкими напитками.

Джутова отметила, что не стоит полностью исключать данный продукт из рациона. Изредка можно баловать себя.

«Лучше ограничивать порцию одной столовой ложкой несколько раз в неделю и сочетать ее с цельнозерновым хлебом или фруктами. Главное - не превращать пасту в основу завтрака», - пояснила врач.