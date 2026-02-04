7 февраля жители Пензы и области смогут обследоваться у онкологов

В субботу, 7 февраля, в областном онкодиспансере и 7 центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) пройдут дни открытых дверей. На осмотр приглашаются все, кто хочет проверить у себя наличие новообразований.

«Также к акции присоединятся медицинские организации, имеющие в своей структуре первичные онкологические кабинеты, кроме Земетчинской и Колышлейской районных больниц», - уточнили в региональном минздраве.

В первую очередь пройти профилактический осмотр рекомендуется при работе на вредном производстве, при наличии у кого-то из родственников онкологического диагноза, пенсионерам с хроническими заболеваниями и лицам со склонностью к курению и злоупотреблению алкоголем.

Помимо консультирования с врачами, при необходимости в план включат маммографию, ультразвуковое, эндоскопическое и рентгеновское обследование.

Необходима предварительная запись. В частности, в онкодиспансере звонки принимают по номеру 8 (937) 422-64-54 в рабочие дни с 13:00 до 14:00.

В областном центре:

- ЦАОП № 1 (поликлиника № 14, ул. Стасова, 7) - по тел. 98-33-60 с 10:00 до 15:00;

- ЦАОП № 2 (поликлиника больницы им. Н. Н. Бурденко, ул. Тамбовская/Богданова, 32/53а) - по тел. 35-01-02;

- ЦАОП № 3 (поликлиника № 4, ул. Парковая, 3) - по тел. 55-00-90 с 10:00 до 15:00;

- ЦАОП № 6 (поликлиника № 2, ул. Володарского, 34) - по тел. 98-33-22 с 10:00 до 15:00.

В районных медучреждениях:

- ЦАОП № 5 (Сердобская ЦРБ имени А. И. Настина, г. Сердобск, ул. Островская, 10) - по тел. 8 (841-67) 5-93-93;

- ЦАОП № 7 (Пензенская РБ, Пенза, Сухумский пр-д, 8) - по тел.: 45-38-18, 23-69-79;

- ЦАОП № 8 (Каменская ЦРБ, г. Каменка, ул. Советская, 13)- по тел. 8 (841-56) 5-52-05.

С собой на прием нужно взять паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС, а также результаты анализов и исследований, если они есть.