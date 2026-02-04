5 февраля в Пензенской области сохранятся морозы

5 февраля в Пензенской области сохранятся морозы
5 февраля в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут -27...-32 градуса, днем ртутные столбики задержатся на отметках от -13 до -18, а к ночи на пятницу похолодает до -23...-28.

На протяжении суток будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 м/с.

Из-за сильных холодов регионе действует оранжевый уровень погодной опасности (реальная угроза). Областной минобр рекомендовал отменить занятия 5-го числа в школах для всех классов и в колледжах - для студентов 1-2-го курсов.

В старину подмечали: погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня - второй. Крики синиц предвещали сильные морозы.

