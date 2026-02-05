Названы адреса в Пензе, попавшие под отключение света 6 февраля

В пятницу, 6 февраля, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в центре города, на Бугровке, в Райках и микрорайоне Согласие.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Громова, 53, 62, 64/47, 68, 70, 72;

- 1-й пр-д Громова, 1-15, 16, 17; 2-й пр-д Громова, 3-15 (нечетные), 19, 21; 3-й пр-д Громова, 1-5, 7-20, 22, 24;

- ул. Краснознаменная, 41, 43-77, 79-83, 85, 87, 89;

- 1-й Краснознаменный пр-д, 14, 16;

- ул. Полярная, 3, 6, 7, 8;

- ул. Производственная, стр. 1, 56, 58, 60, 63, 65, 67-105, 107-129 (нечетные);

- 1-й Производственный пр-д, 3-9, 11; 2-й Производственный пр-д, 3, 4, 6-11, 13, 13Б, 19;

- ул. Средняя, 77, 83, 83а;

- 1-й Средний пр-д, 1-17, 19-24, 26-44, 48-67, 69-82, 83;

- Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в; 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12;

- ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 36;

- пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а;

- ул. Жуковского, 47;

- ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные);

- ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48;

- пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22, 25, 27-31, 33, 34, 35;

- ул. Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные);

- ул. Проломная, 1, 4в;

- ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113;

- ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные);

- ул. Солдатская, 37, 39, 41.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Бакунина, 4;

- ул. Долгова, 25, 27;

- ул. Каляева, 5;

- ул. Славы, 6-8;

- ул. Суворова, 20, 22, 24;

- ул. Урицкого, 107, 110, 112, 112а, 114,115, 117, 120, 135;

- Аптекарский пр-д, 3, 5, 6, 7, 7а, 9-17, 19;

- 1-й Калужский пр-д, 1/5, 5-14, 16, 18-24, 26, 28-34, 49, 51; 2-й Калужский пр-д, 5-17, 19-25, 29, 31-34; 3-й Калужский пр-д, 1, 1а, 3-26, 28-33; 4-й Калужский пр-д, 1, 3, 5, 7, 9, 10/34, 11, 13, 15;

- ул. Каменская, 3а, 5, 9, 11, 13-19, 21-32, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 48;

- 1-й Каменский пр-д, 4-7, 9-11, 13, 15, 17; 2-й Каменский пр-д, 1/8, 5-13 (нечетные); 3-й Каменский пр-д, 1-10, 12, 14, 15-22, 24-29, 31, 33, з/у 1а;

- ул. Касторная, 33, 35, 37-54, 56, 58, 60;

- ул. Марата, 19-37 (нечетные), 38-40, 42-44, 46, 46а, 46в, 50, 50а, 50Б, 54, 56, 60, 64-82 (четные), 82а, 96, 98, з/у 37а;

- ул. Омская, 1-16, 18-22;

- ул. Поимская, 13/10, 14, 14/12;

- 2-я Светлая ул., 24-38 (четные), 39-50, 51-59 (нечетные);

- СНТ Заря (Согласие), 1/7, 1/52, 1/65, 2/188, 2/191, 2/193, 3/13;

- ул. Согласие (дачи), ул. Согласие, 1-10, 12-39, 41-47 (нечетные), з/у 49, с/т 3/6.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.