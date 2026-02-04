В Белинском районе муниципальное предприятие задолжало рабочим

В Белинском районе 105 сотрудников муниципального предприятия недополучили зарплату за январь этого года. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

Надзорный орган внес руководителю представление и возбудил дело об административном правонарушении.

После вмешательства трудовые права работников были восстановлены.

«Задолженность полностью погашена, а также выплачена компенсация на общую сумму более 400 000 рублей», - уточнили в областной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Никольске 150 сотрудников местного завода светотехнического стекла недополучили миллионы рублей.