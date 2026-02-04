В Белинском районе муниципальное предприятие задолжало рабочим

Общество

В Белинском районе муниципальное предприятие задолжало рабочим
Печать
Telegram

В Белинском районе 105 сотрудников муниципального предприятия недополучили зарплату за январь этого года. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

Надзорный орган внес руководителю представление и возбудил дело об административном правонарушении.

После вмешательства трудовые права работников были восстановлены.

«Задолженность полностью погашена, а также выплачена компенсация на общую сумму более 400 000 рублей», - уточнили в областной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Никольске 150 сотрудников местного завода светотехнического стекла недополучили миллионы рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
зарплата долг прокуратура
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!