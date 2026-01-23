Из-за морозов увеличат температуру воды в теплосетях

Из-за морозов увеличат температуру воды в теплосетях
Коммунальщики увеличивают температуру воды в тепловых сетях из-за вернувшихся в регион морозов.

«Если в квартире жарко, обращайтесь в свою управляющую организацию для регулировки тепла внутри дома», - рекомендовали жителям Пензы тепловики.

Они также предупредили, что на улице не стоит близко подходить к тепломагистралям и теплокамерам, наступать на люки, забираться на надземные тепломагистрали, ставить транспорт рядом с теплотрассами, пытаться пройти или проехать через участки парений, лужи, фонтаны.

В предстоящие выходные регион останется во власти сибирского антициклона, влияние которого с каждым днем будет только усиливаться, поэтому сохранится морозная без осадков погода. «В ночные и утренние часы столбик термометра станет «штурмовать» отметку -30 градусов», - предупредили в Приволжском УГМС.

В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности, означающий реальную угрозу. Из-за возрастающего риска коммунальных аварий и пожаров в жилом секторе главы муниципальных образований отменили выходные, для членов правительства Пензенской области введены дежурства.

