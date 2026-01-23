Главы городов и районов отменили выходные из-за ухудшения погоды

В ближайшие дни в Пензенской области ожидается ухудшение погодных условий. Меры профилактики обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пятницу, 23 января.

По прогнозам синоптиков, ожидаются сильные морозы, а затем возвращение снегопадов. «В ночные и утренние часы столбик термометра станет «штурмовать» отметку -30 градусов», - предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Переводим всю территориальную подсистему предупреждения и ликвидации ЧС на режим повышенной готовности, поскольку возрастает риск коммунальных аварий и пожаров в жилом секторе. Особое внимание - домам с индивидуальным отоплением», - написал губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Главы муниципальных образований отменили свои выходные, для членов правительства Пензенской области введены дежурства.

«Ситуацию нужно держать под контролем», - подчеркнул губернатор.

В начале января из-за непогоды энергоснабжение было нарушено в Пензе и 14 районах области, всего в 55 населенных пунктах. На федеральных трассах вводили ограничения движения.