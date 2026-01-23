Пензенцев ждут аномально морозные выходные

Пензенцев ждут аномально морозные выходные
В предстоящие выходные регион останется во власти сибирского антициклона, влияние которого с каждым днем будет только усиливаться. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Поэтому в регионе сохранится морозная без осадков погода. В ночные и утренние часы столбик термометра станет «штурмовать» отметку -30 градусов», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, температурный режим опустится ниже климатической нормы на 9 или более градусов.

Из-за аномальных морозов на период с 23 по 27 января в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности, означающий реальную угрозу.

Днем в субботу, воскресенье и понедельник прогнозируется -16...-21 градус, по ночам ожидается до -31, -32 и -33 соответственно.

