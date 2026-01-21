В Пензенской области вновь ожидаются аномальные морозы

В Пензенской области вновь ожидаются аномальные морозы
В Пензенской области с 23 по 27 января объявлен оранжевый уровень погодной опасности (реальная угроза), сообщили в Приволжском УГМС.

В эти дни прогнозируются аномальные морозы, температура опустится на 9 градусов ниже климатической нормы - до -26...-31 ночью и -15...-21 днем.

Холода в регион принесет очередной антициклон. По данным центра погоды «Фобос», морозы будут быстро распространяться в Европейской России - со скоростью около 500 км в сутки.

На смену холодам в Пензенскую область придут обильные осадки и ветер. Сильный снег ожидается 26 января. В ФКУ «Поволжуправтодор» попросили водителей соблюдать осторожность и быть бдительными на дорогах.

В условиях низких температур важно правильно выбрать одежду. Необходимо соблюдать принцип многослойности: первый (базовый) - термобелье, которое отводит влагу и сохраняет тепло, второй (утепляющий) - флисовая кофта, свитер из шерсти и т. п., третий (внешний) - пуховик, шуба, дубленка, зимние пальто или куртка.

Важно не выходить на улицу с сырой головой, не надевать металлические украшения и выбирать обувь с нескользящей подошвой.

Аномальный холод накрывал Пензенскую область и с 16 по 20 января.

