Фейерверки в новогодние праздники: составлено 15 протоколов

В министерстве региональной безопасности отчитались, сколько административных протоколов составили в новогодние праздники за запуск фейерверков.

В Пензе нарушителей выявляли народные дружинники, полицейские, «Тигры».

Всего в министерство поступило 15 протоколов за использование пиротехники и ее продажу. Это меньше, чем в 2025-м (21).

«Таким образом, принятые меры способствовали заметному снижению активности использования гражданами пиротехнических изделий в период новогодних праздников», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в ведомстве.

У жителей Пензы другие наблюдения. Они заметили, что в этот Новый год тоже было шумно. Например, в Дальнем Арбекове фейерверки громыхали всю ночь.

В Пензенской области использовать пиротехнику нельзя с 2023 года. Исключение, как правило, делается для проведения салютов, посвященных дням воинской славы, памятным датам и иным праздникам, установленным законодательством Российской Федерации и Пензенской области.

По закону нарушителям грозит штраф: физическим лицам - от 3 000 до 5 000 рублей, должностным - от 10 000 до 50 000, юрлицам - от 300 000 до 1 000 000.

Запрет на продажу пиротехники действовал в регионе с 20 декабря по 9 января включительно. Штрафы за нарушение те же, что и за запуск.