В Лермонтовском сквере восстановили работу модульного туалета

Модульный туалет в Лермонтовском сквере в Пензе заработал в бесперебойном режиме. Восстановить его функционирование удалось за счет средств, полученных от туристического налога, который был введен с 2025 года.

Модуль состоит из двух отдельных кабин с независимыми входами и одного технического помещения. Посередине комплекса с лицевой стороны размещен терминал оплаты с безналичным расчетом.

Из-за отключения мобильного интернета в работе программного обеспечения стали возникать ошибки, происходило блокирование кабин. Пришлось перепрограммировать терминал, чтобы перевести весь обмен данными на проводной канал связи. На обновление потратили 400 000 рублей.

В целом для улучшения туристической инфраструктуры за счет налога направили 4,5 млн рублей.

На эти средства установили 3 металлических указателя и информационный стенд в исторической части города, выпустили буклеты по 13 тематическим направлениям (к примеру, о культурных достопримечательностях, объектах оздоровления и активного отдыха, арт-пространствах, местах, где можно перекусить).

«Большим подспорьем для жителей и гостей региона при неустойчивом интернет-сигнале в путешествиях стал тираж карт Пензы и Пензенской области разного формата», - отметили в администрации города.

Кроме того, была установлена система вентиляции в офисе туристского информационного центра, приобретено оборудование для производства имиджевого видеоконтента.